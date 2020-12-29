جامعة دمنهور تتراجع عن قرار فصل طالبين انتقدا إجراءات مواجهة كورونا

البحيرة- ناصر جودة

قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عقد مجلس استئناف طلابى عاجل برئاسته للنظر فى قرار مجلس تأديب كلية التجارة بفصل طالب كلية التجارة مصطفى شعلان، الذى انتقد الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا، وقرر المجلس محو الجزاء نهائيا وإلغاء قرار فصله وآخر وإعادتهما إلى الدراسة مرة أخرى.

وأكد الدكتور عبيد صالح، أن الطالبين، لم يقدما إلتماسا للجامعة حتى صباح اليوم، ليتثنى للجامعة التدخل وعقد مجلس الاستئناف الطلابى للنظر فى قرار مجلس تأديب كلية التجارة بفصل الطالبين.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة لم تتخل يوماً عن أبنائها الطلاب، وأن حرية التعبير مكفولة للجميع، مضيفا "إننا جميعاً نسعى لبناء جيل يعى جيداً حجم المسؤولية وقدرها وأن الجامعة ستحقق فى الأمر كله برمته مرة أخرى لإظهار الحقيقة ومعاقبة المخطئ".