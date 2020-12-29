اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بورسعيد تمنح 24 باحثا درجتى "الماجستير".. و15 آخرين "الدكتوراه"

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:11 م
جامعة بورسعيد تمنح 24 باحثا درجتى "الماجستير".. و15 آخرين "الدكتوراه" جامعة بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس جامعة بورسعيد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة منح 24 باحث درجة الماجستير و15آخرين درجة الدكتوراه فى تخصصات مختلفة.

 كان مجلس الجامعة عقد اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020 الجلسة رقم 151 بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واستعرض المجلس نشاط الجامعة في خدمة المجتمع المحلى فضلا عن صدور لائحة كلية الصيدلة بشأن الدراسات العليا وتوقيع برتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وكلية الآداب وبرتوكول التعاون آخر بين الجامعة وهيئة المساحة العسكرية ووزارة القوى العاملة خلال ملتقى التوظيف الأول للجامعة العربية.

 

 

 


جامعه بورسعيد

ماجستير

دكتواره

كليه الاداب

الدراسات العليا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة