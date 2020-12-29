جامعة بورسعيد تمنح 24 باحثا درجتى "الماجستير".. و15 آخرين "الدكتوراه"

بورسعيد محمد فرج

قرر مجلس جامعة بورسعيد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة منح 24 باحث درجة الماجستير و15آخرين درجة الدكتوراه فى تخصصات مختلفة.

كان مجلس الجامعة عقد اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020 الجلسة رقم 151 بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واستعرض المجلس نشاط الجامعة في خدمة المجتمع المحلى فضلا عن صدور لائحة كلية الصيدلة بشأن الدراسات العليا وتوقيع برتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وكلية الآداب وبرتوكول التعاون آخر بين الجامعة وهيئة المساحة العسكرية ووزارة القوى العاملة خلال ملتقى التوظيف الأول للجامعة العربية.