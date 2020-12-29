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جامعة بنها تفتتح معرض للتراث المصرى الفرعونى والإسلامى.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:34 ص
جامعة بنها تفتتح معرض للتراث المصرى الفرعونى والإسلامى.. صور افتتاح معرض التراث بجامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المعرض الفنى للفنون التراثية للدكتورة سالى فتحى بكلية التربية النوعية بقصر الثقافة ببنها ، وتحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هانى شحته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور معروف أحمد رئيس قسم التربية الفنية وعدد من الطلبة .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد إبراهيم ، إلى أن المعرض تناول عدد من اللوحات التى تقدم التراث المصرى الفرعونى والإسلامى وأيضا المكسيكى وعدد من اللوحات التى تعبر عن حروف اللغة العربية وجمالها .

كما أشاد الدكتور جمال سوسة ، بالأعمال المقدمة والتى تعبر عن تراثنا وتقافتنا ، وتعزز الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية .

افتتاح معرض التراث بجامعة بنها (1)
افتتاح معرض التراث بجامعة بنها 
 
افتتاح معرض التراث بجامعة بنها (2)
الدكتور جمال سوسة بافتتاح معرض التراث بجامعة بنها 

 

افتتاح معرض التراث بجامعة بنها (3)
معرض التراث بجامعة بنها 

 

افتتاح معرض التراث بجامعة بنها (4)
افتتاح معرض التراث بجامعة بنها 

 


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