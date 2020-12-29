جامعة بنها تفتتح معرض للتراث المصرى الفرعونى والإسلامى.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

افتتح الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المعرض الفنى للفنون التراثية للدكتورة سالى فتحى بكلية التربية النوعية بقصر الثقافة ببنها ، وتحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هانى شحته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور معروف أحمد رئيس قسم التربية الفنية وعدد من الطلبة .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد إبراهيم ، إلى أن المعرض تناول عدد من اللوحات التى تقدم التراث المصرى الفرعونى والإسلامى وأيضا المكسيكى وعدد من اللوحات التى تعبر عن حروف اللغة العربية وجمالها .

كما أشاد الدكتور جمال سوسة ، بالأعمال المقدمة والتى تعبر عن تراثنا وتقافتنا ، وتعزز الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية .



افتتاح معرض التراث بجامعة بنها



الدكتور جمال سوسة بافتتاح معرض التراث بجامعة بنها



معرض التراث بجامعة بنها