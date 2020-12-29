جامعة الفيوم تقرر تأجيل عقد ملتقى الآثاريين المصريين العاشر لعام 2020

الفيوم – رباب فتحى

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة كافة منتسبى جامعة الفيوم، تقرر تأجيل عقد الملتقى العاشر لاتحاد الآثاريين المصريين لعام 2020، والذى كان من المزمع عقده يوم السبت الموافق 2 يناير 2020، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده.

فى وقت سابق، قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، "لدينا لجنة لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة، وموجود فيها مديرية الشؤون الصحية والتأمين الصحى والمستشفى الجامعى وكلية الطب بجامعة الفيوم كمجموعة عمل لبحث العبء الوبائي الموجود من عدد المرضى ومعدلات الإصابات والوفيات والشفاء".

وأضاف الأنصارى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "في الموجة الثانية وبعد زيادة أعداد الإصابات من الطبيعي تصعيد الإجراءات الاحترازية، بما أنه أصبح هناك بعض التساهل من المواطنين.

وأوضح الأنصارى، قائلا، أن فتح الأنشطة سيتم باشتراطات معينة، وحتى الآن لم نغلق أى أنشطة، ولكن نغلق المقاهي والمحال التي لا تلتزم بالإجراءات.

وتابع محافظ الفيوم: "تم إيقاف بعض الأنشطة مثل قاعات الأفراح ودور المناسبات، لما تسببه من تجمعات غير آمنة ولا نستطيع السيطرة عليها في ظل انتشار الوباء بهذا الشكل مرة أخرى، خاصة أن بعض بؤر الوباء في المحافظة كان بسبب حضورهم في تجمعات مثل هذه".

وواصل الأنصارى قائلا: "لو كان هناك التزام ما كنا صعدنا القرار، ولكن عدم التزام المواطنين هو ما دفعنا لذلك"، لافتا إلى أن دور العبادة من مساجد وكنائس وحتى المدارس ملتزمة بالإجراءات بشكل جيد، وستظل تعمل.