ثقافة شمال سيناء تخصص قاعات لعرض اللوحات الفنية لطلاب جامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد أشرف المشرحانى، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، تبنى الثقافة بشمال سيناء المواهب الشابة من أبناء جامعة العريش .

وأشار المشرحانى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، خلال مشاركته فعاليات معرض فن الأجيال الذى اطلقته كلية التربية بجامعة العريش وخلاله تم عرض لوحات فنية لمواهب من طلبة الجامعة ومواهب من ابناء قرية الروضة فى مجال الرسم، إلى أنه سيتم تبنى كافة أصحاب المواهب الذين عرضوا لوحاتهم الفنية فى هذا المعرض.

وأضاف أن المرحلة القادمة من العمل الثقافى بشمال سيناء ستشهد انطلاقة فى مختلف المجالات بينها الفن التشكيلى، لافتا إلى أن مشاهدات معرض الرسوم بجامعة العريش تكشف عن مواهب جديرة بالاهتمام وأن تحظى بالرعاية .

وقال إن هذا الاهتمام سيمثل فى تخصيص قاعات لعرض إنتاجهم فى مقر قصر ثقافة العريش الجديد حال تشغيله فضلا عن دعونهم للمشاركة فى معارض منوعة .

وكان الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش اطلق فعاليات المعرض بحضور الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية وبحضور ومشاركة قيادات الجامعة ورموز من المجتمع المدنى.

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر منسق المعرض، ان العارضين 5 طلبة من الجامعة واسرة ضمت 5 مبدعين من ابناء قرية الروضة من ذوى الشهداء الموهوبين جميعهم فى مجال الرسم، وبلغ عدد اللوحات تخطى 150 لوحة جمعت فنون الرسم بقلم الرصاص والألوان المائية وعرضت وجوه لشخصيات الشهداء ورموز المجتمع وفنون منوعة .