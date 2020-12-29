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تفاصيل وفاة مريض بـ"كورونا" بعد دخوله مستشفى الزقازيق الجامعى بساعات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:31 م
تفاصيل وفاة مريض بـ"كورونا" بعد دخوله مستشفى الزقازيق الجامعى بساعات الشاب المتوفى
الشرقية - إيمان مهنى

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وضح الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق، ملابسات وفاة شاب متأثر بإصابته بفيروس كورونا فى مستشفى صيدناوى الجامعى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وقال إن شابا نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يستغيث بتوفير سرير لعزل الطبى، ورفض مستشفى صيدناوى الجامعى حجزه، لافتا أن أن المريض محمد ماهر 39 سنه من الزقازيق، احتجز، أمس فور وصوله لمستشفى عزل صيدناوى بناءا على تحويل من طبيب الصدر، وتوفى فى اليوم التالى نتيجة إصابته بكورونا وفشل كلوى حاد.

وأكد أن المستشفى قدم له كافة أوجه الرعايه اللازمة، ولكنه وصل للمستشفى فى حاله سيئة، بالاضافة لإصابته بعدة أمراض مزمنة أخرى ، تم اخطار مديرية الصحة وكافة الأجهزه المعنية بالحالة.

كان تداول منشور نشره مريض مصاب بفيروس كورونا، عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك ، قبل وفاته بساعات يستغيث فيه بتوفير سرير لعزل قائلا : "يعنى إيه مفيش ولا مستشفى خاصه تقبل الحاله طيب أروح فين وأجى منين".

وتابع : عشان مواطن بدون تأمين علاجى ولا صحى، أروح الجامعة يرفضوا أروح صيدناوى يرفضوا، رغم تأكيدات المرض بالمقطعية ولا حياه لمن ينادى حتى من يومين" .

 

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