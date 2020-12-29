تغريم 108 سائقين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

واشار إلى أنه تم ضبط 108 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسيرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أشار عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام إلى أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، وذلك على النحو التالى بميدانى الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 108 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.