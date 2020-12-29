تعيين العميد مطهر الشعيبى مديرا عاما لشرطة عدن

كتب أحمد عرفة

قررت الحكومة اليمنية تعيين العميد مطهر على الشعيبى مديرا عاما لشرطة عدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية الحدث.

وتستعد الحكومة اليمنية، لبدء عملها مع اقتراب وصولها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث ستكون من أبرز أولوياتها تخفيف معاناة الشعب اليمنى، ومواجهة الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين، حيث ذكرت قناة العربية، أن الحكومة اليمنية الجديدة تصل غدا إلى عدن، حيث أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، فى مقر إقامته فى الرياض.

وأمر هادى الأسبوع الماضى بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبد الملك بالرئاسة فيها، ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.