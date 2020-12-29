اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:47 م
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تعيين الدكتور أحمد عصر مديرا لمستشفى الشهداء المركزى فى المنوفية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:03 م
تعيين الدكتور أحمد عصر مديرا لمستشفى الشهداء المركزى فى المنوفية الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، تعيين الدكتور أحمد عصر مديرا لمستشفى الشهداء المركزى ، خلفا للدكتور أحمد الهوارى .

وكان الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، قد أجرى جولة مفاجئة على مستشفى حميات شبين الكوم وذلك للاطمئان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المفدمة للمرضى .

وتفقد اقسام المستشفى المختلفة واقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة اعداد الاسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة ، وكذلك التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية ، وقدم الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى .

وأكد على تواصل المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساءا خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات ، للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتاكيد على توافر الاكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل أى عقبات فى حينه  .

 

 


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