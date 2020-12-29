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تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية فى طرق سوريا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:05 ص
تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية فى طرق سوريا سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المركز الروسى للمصالحة في سوريا تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية في جزء من طريق "إم-4" بسبب تصعيد الأوضاع.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، إنه نظرا لتصعيد الأوضاع تم تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية لوسائل النقل المدنية في القسم من الطريق بين تل تامر وعين عيسى.

 

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي،  أن المرافقة ستستأنف مع تسوية الأوضاع، لافتا إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تنفذ مهامها في نقاط المراقبة بالتعاون مع العسكريين السوريين بهدف المساعدة في إحلال الاستقرار.

 

 

 


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