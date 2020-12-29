تعرف على 6 مشروعات لتطوير منظومة النقل البحرى بميناء سفاجا.. صور

وتقوم وزارة النقل، بتطوير وإنشاء عدة مشروعات داخل الميناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، لتطوير منظومة النقل البحرى، لزيادة الناتج القومى، والتى تعد ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير الميناء تعرف على تلك المشروعات فى المعلومات الأتية..

- إنشاء مخزن المشون، داخل الميناء والذي بقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذه 93%.

- تطوير منطقة الـ40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم، والتى تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، تتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 متر وغاطس 10 متر.

- إنشاء مخزن مغطى داخل منطقة الـ40 ألف متر، بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.

- إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر، بتكلفة 38 مليون جنيه، لخدمة سيارات النقل الثقيل، حيث تتسع الساحة لـ174 شاحنة، ومنشآت إدارية و43 محل تجارى.

- إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار، وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبا.

- إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات، بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 مليون حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن، تصل إلى 7 مليون طن سنويا.

وكان قام المهندس كامل الوزير، وزير النقل أجري جولة تفقدية أول أمس الخميس، لمتابعة أعمال الإنشاءات بأعمال التطوير داخل الميناء، وأكد أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربى للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحرى والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، يقع بالطريق البحرى لمبادرة الحزم والطريق، التى تمتد من بحر الصين الجنوبى والمحيط الهندى.

وأشار الوزير، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية، بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار، والمشاركة فى المشروعات الكبرى بالموانى فى إطار خطة الوزارة.

تعليق الصور

1-بوابات ميناء سفاجا البحري

2- ساحة الشاحنات بميناء سفاجا البحري

3- تطوير منظومة النقل البحري لزيادة الناتج القومي

4- وزير النقل يتفقد مشروعات التطوير بميناء سفاجا