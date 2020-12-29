تعرف على الفائزين فى التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بالأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أجريت بمقر رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية ، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد البنين للمراحل التعليمية " الابتدائية - الإعدادية - الثانوية " وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث تشكلت لجنة مكونة من الشيخ بدوى محمود، والشيخ حرز الله عباس موجّهَا العلوم الشرعية والقرآن الكريم لاختبار الطلاب .

وأسفرت النتائج عن التالي:- المرحلة الابتدائية فوز التلاميذ : محمد حجاج عبدالحكيم معهد الشيخ الطيب المركز الأول، وعمر هاشم محمد معهد الشيخ الطيب المركز الثاني، ومحمد الطيب عز الدين معهد كوم البعيرات المركز الثالث، أما المرحلة الإعدادية فقد نجح الطالب: عبدالله محمد محمود معهد المدامود من الفوز بالمركز الأول، وأحمد محمد النوبى ، معهد الشيخ الطاهر الحامدى المركز الثاني، ومحمد عبدالحق عبدالرحمن معهد البياضية المركز الثالث.

وفى المرحلة الثانوية تمكن الطالب : محمد السادات طايع معهد كوم البعيرات من حصد المركز الأول، وجاء خالد محى محمد معهد الأقالتة فى المركز الثانى بينما جاء حسن محمد على فى المركز الثالث، حيث أقيمت المسابقة تحت إشراف وتنفيذ أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبد الجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب، وعبد الجواد الخطيب موجه أول التربية الاجتماعية، وطه سعيد مشرف النشاط الثقافى والإجتماعي.

وكانت قد أجريت القرعة العلنية لاختيار الأعضاء المشاركين فى أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووكيلا المنطقة العربى والثقافى وأعضاء الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومدير الإمتحانات ومديرى المراحل التعليمية.