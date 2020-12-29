اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعافى 9 حالات مصابة بكورونا تعانى من جلطات بالقلب بمستشفى الأحرار التعليمى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:51 م
تعافى 9 حالات مصابة بكورونا تعانى من جلطات بالقلب بمستشفى الأحرار التعليمى المتعافون من فيروس كورونا بمستشفى الأحرار بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عبد الكريم العراقى مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق المتخصصة لعزل مرضى كورونا ، تعافى وخروج 9 حالات من فيروس الكورونا من عناية القلب وقسم القلب، وكانت الحالات تعانى من كورونا متقدمة منهم حالة عيب خلقى بالقلب وحالات قصور حاد بالشرايين التاجية وجلطات بالقلب . 

وأوضح أن فريق العمل من الأطباء والتمريض والعاملين بقسم القلب بإشراف الدكتورة رحاب العشرى رئيس قسم القلب، لا يألؤ جهدا فى تقديم الرعاية الطبية ، ويستمر العمل على تقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لجميع المرضى .

وفى سياق متصل، تم تركيب وتشغيل تنك الأوكسجين وذلك لكثرة حالات الكورونا، وأن التنك الجديد سعته 10 آلاف لتر مقدمة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، لرفع مستوى الخدمة .

وكانت خصصت محافظ الشرقية، خمسة مستشفيات عزل حالات كورونا ، وهى " الصدر والحميات بالزقازيق ، وطوارئ فاقوس وأبوحماد المركزى ، بالإضافة إلى الأحرار التعليمى".

 


تعافى حالات كورونا

مستشفى الاحرار للعزل

مستشفيات العزل بالشرقية

اخبار الشرقية

الشرقية

المتعافين من فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة