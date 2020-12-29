تعافى 9 حالات مصابة بكورونا تعانى من جلطات بالقلب بمستشفى الأحرار التعليمى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور عبد الكريم العراقى مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق المتخصصة لعزل مرضى كورونا ، تعافى وخروج 9 حالات من فيروس الكورونا من عناية القلب وقسم القلب، وكانت الحالات تعانى من كورونا متقدمة منهم حالة عيب خلقى بالقلب وحالات قصور حاد بالشرايين التاجية وجلطات بالقلب .

وأوضح أن فريق العمل من الأطباء والتمريض والعاملين بقسم القلب بإشراف الدكتورة رحاب العشرى رئيس قسم القلب، لا يألؤ جهدا فى تقديم الرعاية الطبية ، ويستمر العمل على تقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لجميع المرضى .

وفى سياق متصل، تم تركيب وتشغيل تنك الأوكسجين وذلك لكثرة حالات الكورونا، وأن التنك الجديد سعته 10 آلاف لتر مقدمة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، لرفع مستوى الخدمة .

وكانت خصصت محافظ الشرقية، خمسة مستشفيات عزل حالات كورونا ، وهى " الصدر والحميات بالزقازيق ، وطوارئ فاقوس وأبوحماد المركزى ، بالإضافة إلى الأحرار التعليمى".