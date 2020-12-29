اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير الميادين والمنتزهات العامة بمدينة إسنا لإعادة رونقها الجمالى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:57 م
تطوير الميادين والمنتزهات العامة بمدينة إسنا لإعادة رونقها الجمالى جانب من الجولة
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المواقع بالمدينة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، رافقه خلال الجولة، نواب المركز وعدداً من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم، ومدخل مدينة إسنا من الناحية الشرقية، وذلك لوضع تصور للمنطقة ودراسة الاستفادة من هذه المساحة لتكون منتزهات للمواطنين في وجود فريق من شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة والذى أبدى استعداده لوضع تصور للمنطقة ليكون وجهة مشرفة لزوار المدينة والمواطنين.

كما تم تفقد إبراهيم نصير، كورنيش إسنا، الذي سيتم تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة مابين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مروراً بالسجل المدني الجديد .

وقال إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، إن هناك العديد من التصورات للنهوض والارتقاء بمدينة إسنا لجعلها متميزة وسط مدن المحافظة، بالإضافة إلي عودة الوجه الحضارى لشوارع المدينة، والعمل على الحفاظ على المظهر العام وتراث مدينة إسنا ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى.

 

IMG-20201229-WA0047
تطوير الميادين 
 
IMG-20201229-WA0046
جانب من الجولة 
 

الاقصر

تجميل مدينة اسنا

اخبار الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

حدائق إسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد "قيسارية إسنا التاريخية" قبل وبعد التطوير ضمن مشروع اكتشاف الأصول التراثية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:52 م

أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:42 م

برلمانى فرنسى: تشكيل الحكومة اللبنانية شرط أساسى للحصول على المساعدات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:30 م

"حياة كريمة" تدق أبواب 13 وحدة محلية تضم 34 قرية بالأقصر لبدء تطويرها.. تشكيل لجنة التخطيط المحلى لوضع خطة تنمية متكاملة للمركزين ودراسة الاحتياجات.. ومدينة إسنا تبدأ تطوير القرى بتوصيل المياه وأعمدة الكهرباء

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة