تطوير الميادين والمنتزهات العامة بمدينة إسنا لإعادة رونقها الجمالى

الأقصر - أحمد مرعى

قاد إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المواقع بالمدينة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، رافقه خلال الجولة، نواب المركز وعدداً من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم، ومدخل مدينة إسنا من الناحية الشرقية، وذلك لوضع تصور للمنطقة ودراسة الاستفادة من هذه المساحة لتكون منتزهات للمواطنين في وجود فريق من شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة والذى أبدى استعداده لوضع تصور للمنطقة ليكون وجهة مشرفة لزوار المدينة والمواطنين.

كما تم تفقد إبراهيم نصير، كورنيش إسنا، الذي سيتم تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة مابين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مروراً بالسجل المدني الجديد .

وقال إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، إن هناك العديد من التصورات للنهوض والارتقاء بمدينة إسنا لجعلها متميزة وسط مدن المحافظة، بالإضافة إلي عودة الوجه الحضارى لشوارع المدينة، والعمل على الحفاظ على المظهر العام وتراث مدينة إسنا ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى.

تطوير الميادين

جانب من الجولة