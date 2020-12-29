تطهير وتعقيم مستشفى المنصورة الدولى ووسائل النقل الجماعى بموقف سندوب.. صور

الدقهلية - شريف الديب

دشنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة ، المحاسب محمد عبد الباقى رئيس الحى غرب ، اليوم الثلاثاء حملة مكبرة لتطهير مستشفى المنصورة الدولى ، كما تم تطهير وسائل النقل الجماعى بموقف سندوب ، تحت إشراف مباشر من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى ، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية ، إيهاب الحسينى مدير المواقف ، ويأتى ذلك ضمن الاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة ، بتكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى ، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعى والمواقف الرئيسية والفرعية ، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى .

وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كورونا بين تجمعات المواطنين .



تطهير وتعقيم مستشفى المنصورة العام



تطهير وتعقيم وسائل النقل بموقف سندوب



تطهير وسائل النقل



تعقيم قسم الطوارئ وبنك الدم بمستشفى المنصورة