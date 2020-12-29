اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:23 م
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تطهير وتعقيم مستشفى المنصورة الدولى ووسائل النقل الجماعى بموقف سندوب.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:54 م
تطهير وتعقيم مستشفى المنصورة الدولى ووسائل النقل الجماعى بموقف سندوب.. صور تعقيم مستشفى المنصورة العام
الدقهلية - شريف الديب

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دشنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة ، المحاسب محمد عبد الباقى رئيس الحى غرب ، اليوم الثلاثاء حملة مكبرة لتطهير مستشفى المنصورة الدولى ، كما تم تطهير وسائل النقل الجماعى بموقف سندوب ، تحت إشراف مباشر من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى ، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية ، إيهاب الحسينى مدير المواقف ، ويأتى ذلك ضمن الاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة ، بتكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى ، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعى والمواقف الرئيسية والفرعية ، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى .

وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كورونا بين تجمعات المواطنين .

 

تطهير وتعقيم مستشفى المنصورة العام
تطهير وتعقيم مستشفى المنصورة العام

 

تطهير وتعقيم وسائل النقل بموقف سندوب
تطهير وتعقيم وسائل النقل بموقف سندوب

 

تطهير وسائل النقل
تطهير وسائل النقل

 

تعقيم قسم الطوارئ وبنك الدم بمستشفى المنصورة
تعقيم قسم الطوارئ وبنك الدم بمستشفى المنصورة

 

تعقيم مستشفى المنصورة العام
تعقيم مستشفى المنصورة العام

 


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