تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجامعة المنصورة وحضور 25% من الطلاب

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ، بجامعة المنصورة ، اليوم الثلاثاء ، على إلتزم الكلية بإستمرار تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الوقائية لآخر أيام العملية التعليمية بالكلية بصفة مستمرة ودورية .

حيث يتم متابعة حضور الطلاب وفق الجداول المعلنة بنسبة حضور 25% ، من إجمالى عدد الطلاب مشددين على تطبيق نظام التباعد داخل المدرجات وقاعات المحاضرات.

كما أكد عميد الكلية على أن الكلية مستمرة ولم تتقاعس عن اتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية داخل الكلية منذ بداية الدراسة وحتى آخر يوم فى العملية التعليمية، وتنفيذ كافة إجراءات التعقيم الدورية على مدار اليوم الدراسى ، وبصفة مستمرة خلال جميع الأيام الدراسية ، وذلك حرصا من الكلية على الحفاظ على أبنائنا الطلاب مطمأننا جميع أبنائه الطلاب وأولياء الأمور على أن الكلية لم ولن تختذل أى مجهود فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.