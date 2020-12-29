"تضامن الغربية" تنظم معرضا لتوزيع الأثاث والملابس للأسر الأكثر احتياجا بكفر الجنيدى

الغربية - محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الثلاثاء، إقامة معرض لتوزيع الأثاث والملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بقرية كفرالجنيدى مركز زفتى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضحت المديرية، أن الأسر التى استفادت من المعرض حوالى 100 أسرة، وأن جميع المعارض التى يتم تنظيمها بالمحافظة تتم وفق خطة تستهدف التواجد فى القرى الأكثر احتياجا، موضحة أن المستفيد من تلك المعارض هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



تضامن الغربية تنظم معرض توزيع الملابس