اليوم السابع
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"تضامن الغربية" تنظم معرضا لتوزيع الأثاث والملابس للأسر الأكثر احتياجا بكفر الجنيدى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:09 م
"تضامن الغربية" تنظم معرضا لتوزيع الأثاث والملابس للأسر الأكثر احتياجا بكفر الجنيدى معرض للأسر الأكثر احتياجا
الغربية - محمد طارق

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الثلاثاء، إقامة معرض لتوزيع الأثاث والملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بقرية كفرالجنيدى مركز زفتى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

وأوضحت المديرية، أن الأسر التى استفادت من المعرض حوالى 100 أسرة، وأن جميع المعارض التى يتم تنظيمها بالمحافظة تتم وفق خطة تستهدف التواجد فى القرى الأكثر احتياجا، موضحة أن المستفيد من تلك المعارض هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

 

 
تضامن الغربية تنظم معرض توزيع الملابس
تضامن الغربية تنظم معرض توزيع الملابس

 

معرض توزيع للملابس والاثاث
معرض توزيع للملابس والأثاث

تضامن الغربية

معرض لتوزيع الاثاث والملابس

وكيل تضامن الغربية

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