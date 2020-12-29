تسكين الباعة بسوق ترعة البوصة فى أول يوم تشغيل تجريبى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

استقبل اليوم سوق ترعة البوصة الذى تم تطويره ورفع كفائته المواطنين سواء من الباعة الذين يتم تسكينهم بداية من اليوم أو المواطنين الذين ارتادوا السوق لشراء احتياجاتهم من الخضروات والسلع الأساسية ، فى خطوة مهمة وجادة وعملية للقضاء على الأسواق العشوائية، تلك المشكلة التى كانت تؤرق المواطن السويفى وتعوق حركة السير والمرور وتتسبب فى العشوائية غير المقبولة ، ولذلك كان تطوير السوق وتشغيله مطلبا ملحا من المواطنين ، والذى قد نفذته المحافظة ضمن خطة متكاملة تهدف للقضاء على العشوائية بكل المدن الرئيسية.

وأشرف اليوم نائب المحافظ بلال حبش تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ،على أعمال اللجنة المختصة بتسكين الباعة وتنظيم الحركة وفى حضور رئيس المدينة اللواء وليد البيلي، وذلك مع أول أيام تشغيل تجريبى للسوق، حيث تم إرشاد المواطنين والباعة بتعليمات إدارة السوق، بجانب توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير السوق ورفع كفاءته تضمنت إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها ،فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء،بجانب تزويده بكاميرات تأمين،وغيرها من الأعمال التى تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وتم الإعلان عن أسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعا وتاجراً ، والذين قد تم حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام وعلى مصباح عن طريق لجان ميدانية من المحافظة، ويتم تسكينهم بداية من اليوم تباعا على مراحل ،وذلك ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضارى، تحت شعار "وداعا للأسواق العشوائية".