تسجيل 5 إصابات بكورونا فى شمال سيناء وشفاء 18 حالة خلال 24 ساعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 18 حالة إصابة وتسجيل 5 حالات إيجابية وصفر وفيات.

وتابع البيان أنه تم حجز 26 حالة إصابة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و184 حالة عزل منزلى، فيما بلغت إجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء تسجيل 214 حالة إيجابية، و1016 حالة شفاء، و60 حالة وفاة.

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة، على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم، وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وقام عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.