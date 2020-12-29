تركيا وبريطانيا توقعان اتفاق تجارة حرة لمرحلة ما بعد الخروج

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة اليوم الثلاثاء، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.

ووقع وزيرا التجارة من كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بعد نقله التليفزيون. وقال وزير التجارة التركي روهصار بكجان إنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.

وقالت وزارة التجارة البريطانية يوم الأحد إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية. وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019.