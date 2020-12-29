اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتفوق على أوباما ويحصد لقب الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا باستطلاع جديد

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:21 م
ترامب يتفوق على أوباما ويحصد لقب الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا باستطلاع جديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفوق الرئيس دونالد ترامب، على الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، للمرة الأولى فى استطلاع رأى جديد، باعتباره الرجل الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا.

وقالت مؤسسة "جالوب: في بيان صحفي: "ترامب تفوق على سلفه هذا العام، بعد 12 عاما حاز فيها أوباما على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب، متعادلا مع دوايت أيزنهاور في الحصول على اللقب بأكثر وتيرة على الإطلاق"، وفقا لموقع سبوتنيك.

وبدون أى دوافع، تم سؤال العديد من الأمريكيين، عمن هو الرجل الأكثر إثارة للإعجاب من وجهة نظرهم، ذكر 18% من المستطلعين ترامب، فيما اختار 15% أوباما، واختار 6% الرئيس المنتخب جو بايدن و3% اختاروا الدكتور أنتوني فاوتشي مسؤول الصحة الأمريكي.

وكشفت "جالوب" إلى أن دعم ترامب بين الجمهوريين لا يزال قويا عند 48%، في غضون ذلك، انخفض دعم الديمقراطيين لأوباما من 41% العام الماضي إلى 32% هذا العام، حيث اختار 13% بايدن و5% لفاوتشي.

فيما انقسم المستقلون بالتساوي بين ترامب وأوباما بنسبة 11%، فيما اختار 3% بايدن و2% اختاروا فاوتشي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الرئيس الحالي جاء في أعلى القائمة 60 مرة من أصل 74 مرة جرى فيها الاستطلاع المفتوح منذ عام 1946.

أما بالنسبة للمرأة الأكثر إثارة للإعجاب، فقد تصدرت ميشيل أوباما مرة أخرى القائمة هذا العام، واختارها 10% من الأمريكيين، تليها نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بنسبة 6% والسيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب بنسبة 4%.

ومن جهة أخرى صوب الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، سهام هجومه هذه المرة إلى الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه، واصفا قيادات الحزب بأنهم مثيرون للشفقة ولا يريدون المقاومة ودعمه فى الدعاوى التى أقامها ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وغرد ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا، "هل يمكنك أن تتخيل لو سرق الجمهوريون انتخابات رئاسية من الديمقراطيين، كل الجحيم سينفجر.. القيادة الجمهورية تريد فقط الطريق الأقل مقاومة.. قادتنا (وليس أنا بالطبع) مثيرون للشفقة.. إنهم يعرفون فقط كيف يخسرون".

 


ترامب

باراك اوباما

دونالد ترامب

جالوب

مؤسسة جالوب

الرئيس الأمريكى

الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يهاجم الجمهوريين بسبب الانتخابات: مثيرون للشفقة ويعرفون فقط كيف يخسرون

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:01 م

الكونجرس يتحد ضد ترامب لصالح قانون دفاعى منذ 1967.. "النواب" يتجاوز "فيتو الرئيس" بعد انضمام جمهوريين للتصويت.. جارديان: اعترض على عدم إلغاء المادة 230 المحصنة لشركات التكنولوجيا وعدم تغيير أسماء قواعد عسكرية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:08 م

العالم هذا الصباح.. "استراحة محارب".. ترامب يمارس الجولف من جديد فى منتجعه بفلوريدا.. أفراد الفرق الطبية فى واشنطن يتلقون لقاح كورونا.. عواصف ثلجية تجتاح عواصم أوروبا لتضع كلمة النهاية لعام 2020 بالقارة العجوز

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:05 ص

"استراحة محارب".. ترامب يمارس الجولف من جديد فى منتجعه بفلوريدا.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:00 ص

مجلس النواب الأمريكى يتجاوز "فيتو" ترامب ضد مشروع قانون دفاعى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:31 ص

دونالد ترامب يواصل التشكيك بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية مستشهداً بولاية بنسلفانيا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:45 ص

جو بايدن: فريقى يعمل فى ظروف صعبة وإدارة ترامب لا تقدم لنا كل المعلومات

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة