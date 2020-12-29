ترامب يتفوق على أوباما ويحصد لقب الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا باستطلاع جديد

وقالت مؤسسة "جالوب: في بيان صحفي: "ترامب تفوق على سلفه هذا العام، بعد 12 عاما حاز فيها أوباما على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب، متعادلا مع دوايت أيزنهاور في الحصول على اللقب بأكثر وتيرة على الإطلاق"، وفقا لموقع سبوتنيك.

تفوق الرئيس دونالد ترامب، على الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، للمرة الأولى فى استطلاع رأى جديد، باعتباره الرجل الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا.

وبدون أى دوافع، تم سؤال العديد من الأمريكيين، عمن هو الرجل الأكثر إثارة للإعجاب من وجهة نظرهم، ذكر 18% من المستطلعين ترامب، فيما اختار 15% أوباما، واختار 6% الرئيس المنتخب جو بايدن و3% اختاروا الدكتور أنتوني فاوتشي مسؤول الصحة الأمريكي.

وكشفت "جالوب" إلى أن دعم ترامب بين الجمهوريين لا يزال قويا عند 48%، في غضون ذلك، انخفض دعم الديمقراطيين لأوباما من 41% العام الماضي إلى 32% هذا العام، حيث اختار 13% بايدن و5% لفاوتشي.

فيما انقسم المستقلون بالتساوي بين ترامب وأوباما بنسبة 11%، فيما اختار 3% بايدن و2% اختاروا فاوتشي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الرئيس الحالي جاء في أعلى القائمة 60 مرة من أصل 74 مرة جرى فيها الاستطلاع المفتوح منذ عام 1946.

أما بالنسبة للمرأة الأكثر إثارة للإعجاب، فقد تصدرت ميشيل أوباما مرة أخرى القائمة هذا العام، واختارها 10% من الأمريكيين، تليها نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بنسبة 6% والسيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب بنسبة 4%.