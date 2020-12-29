تدشين مشروعات طبية بمنطقة جازان السعودية بتكلفة تقترب من 155 مليون ريال

يدشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الثلاثاء، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت “154,796,234 " مليون ريال.
وتشمل المشروعات، افتتاح المرحلة الأولي لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ ، والعيادات ، والأشعة ، والمختبر ، والصيدلية )، بالإضافة إلى تدشين مرحلة تجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك افتتاح المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان والانتهاء من المرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي.
تدشين مشروعات طبية بمنطقة جازان السعودية بتكلفة تقترب من 155 مليون ريالالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:00 ص
الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
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يدشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الثلاثاء، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت “154,796,234 " مليون ريال.
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