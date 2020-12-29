تداول فيديو لـ"مختل عقليا" يهاجم المواطنين فى شبين القناطر ويقتل أحد المارة

القليوبية إبراهيم سالم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو يوثق لحظة قيام مختل عقليا بمهاجمة المواطنين بالقرب من محطة قطار شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين، وإصابة 5 أخرين، حيث هاجم المارة فى الشارع، حاملا سكينا في يده ويوجه الضربات لكل من يقف أمامه.

وانتشرت حالة من الهلع والرعب في الشارع الذي وقعت فيه واقعة القتل، حيث تسببت حالة الهياج التى كان عليها الشخص الظاهر فى الفيديو فى فرار المواطنين أمامه فى مشهد مرعب، بينما تمكن من اللحاق بأحد المارة ووجه له ضربة والتي أودت بحياته، كما حاول المواطنين الإمساك بالمختل عقب مقتل أحد المارة، وأثناء عملية المطاردة سقط المختل على الأرض بعد فقدانه الوعي.

وكشفت التحقيقات في واقعة قيام مختل عقليا بمهاجمة المواطنين بالقرب من محطة قطار شبين القناطر وموقف السيارات أن المتهم يدعي "رمضان أحمد عمر" يبلغ من العمر 55 عاما وشهرته رمضان البرنس من قرية كفر الشرفا دائرة المركز، وأنه كان أحد نزلاء مستشفي الأمراض العقلية لفترة طويلة ويعيش بمنطقة تدعي كفر أبوزيد ولديه ولدين وبنتين ومنفصل عن زوجته.

وتحفظت النيابة علي الجثة وأمرت بندب الطب الشرعى لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك والتحفظ على المتهم الذي ألقي القبض عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على 3 أشخاص بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

انتقل اللواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ علي الجاني وبحوزته سكين ونقل المصابان والمتوفى للمستشفى.

دلت التحريات أن المتهم يدعى "رمضان البرنس" من قرية كفر الشرفا دائرة المركز ومعروف عنه أنه مصاب باهتزاز نفسي حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات، وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فأصاب 3 أشخاص حيث لقى الأول مصرعه في الحال وأصيب الأخران.

وكشفت المعاينة أن المتوفى عامل فني صيانة والثاني عامل في مطحن تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتي تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال والتحفظ علي جثة المتوفى في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصابين للمستشفى للعلاج.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة علي الموقف بعد حالة الفزع والهلع التي أصابت المواطنين خلال الحادث وأكد شهود العيان أن المتهم معروف عنه الاهتزاز النفسي والتواجد بالمنطقة يهذي بكلمات غير مفهومة ولكن فوجئ الجميع بقيامه بمهاجمة المارة اليوم بعد إصابته بحالة هياج وبحوزته 2 سكين هاجم بهما المجني عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية.