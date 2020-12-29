تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية لتجديد شبكات المياه بأسوان

أسوان - صلاح المسن

دارت عجلة تجديد وإحلال شبكات المياه والصرف الصحى بأسوان، وزيادة القدرة الإستيعابية للشبكات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي كانت تعد مطالب جماهيرية ملحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وافق مؤخرا على تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والتخصيص يشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل وذلك عقب إنتهاء أعمال المرحلة الأولى بطريق السادات.

وتجري محافظة أسوان أعمال الإحلال والتجديد للخط 700 المغذى لقرى مدينة ومركز نصر النوبة وبعض المناطق بكوم إمبو من محطة مياه فطيرة، كما يجري تنفيذ الأعمال بمحطة مياه عنيبة الجديدة عن طريق صندوق تحيا مصر، والتى ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة ضعف وإنقطاع المياه بقرى مركز نصر النوبة وهي قرى عنيبة وأرمنا وخريت والوزان وغيرها.

ومن جهته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على بدء أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية ضمن المرحلة الثانية لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون، ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق الزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل الجديد .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنهم يسعون إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية بعيداً عن المسكنات والوعود البراقة.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بعقد اجتماع عاجل مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التى عرضها عليه أهالى أبو الريش والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر مما يحقق النتائج المرجوة التى تلبى طموحات أهالى أبو الريش

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحى والذى سيغطى نجوع أبو الريش بحرى وقبلى ويضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه، حيث سيتم إستعجال موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تجديد وإحلال شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير، وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما يساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى أبو الريش.

وأكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى،بأسوان، أنهم فى أسوان رغم التحديات التى تواجههم وتواجه المواطنين إلا أنهم يواجهون ذلك بفكر جديد ومنظومة جديدة فى تنفيذ جميع مرافق ومنشآت المياه من شبكات ومحطات خزانات ستقضى قريبا على المشكلات التاريخية فى مجال مياه الشرب بأسوان.

وأوضح إسماعيل، أن قرى أبو الريش سيتم تغيير وتحسين المنظومة بها من خلال أربع مراحل وتشمل إنشاء خزانات وتدعيم محطات مياه الشرب وإحلال وتجديد الشبكات الداخلية، وأيضا تركيب المحابس اللازمة بخطوط الشبكة.

وأصدر المهندس رفعت إسماعيل، توجيهاته الفورية لإدارات الشركة المختصة بالعمل على القضاء على مشكلات رافع خور أبو سبيرة وتدبير إحتياجاتها بشكل عاجل، كما قام من خلال رؤساء قطاعات الشركة ومستشارى المياه، بزيارة قرية غرب سهيل للوقوف على مشاكل مياه الشرب بها، وقام بتفقد محطة مياه الشرب الجديدة التى لم يتم إستلامها من قبل الشركة وشملت الزيارة أيضا لقاءا مع عددا من أهالى القرية تم الإستماع خلالها لمطالبهم.

كما قام المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بزيارة مرافق الشركة بأبو الريش بحرى ومتابعة التشغيل بها، وإلتقى قيادات مياه الشرب وعدد من القيادات الطبيعية هناك، ودارت مناقشات مثمرة حول منظومة مياه الشرب بها.



المهندس رفعت إسماعيل ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان



تدعيم محطه صرف صحي جبل تقوق باسوان بطلمبه غاطسه جديده (3)



شركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان



فرق الصيانه تعمل لانهاء مشكله انقطاع المياه المستمر كوم امبو (2)



محطة رافع وادى العرب بنصر النوبة (1)



محطة رافع وادى العرب بنصر النوبة (2)