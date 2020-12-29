اليوم السابع
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تحرير 11 محضرا لصيدليات بشبرا الخيمة لعدم التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:29 ص
تحرير 11 محضرا لصيدليات بشبرا الخيمة لعدم التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية التفتيش على الصيدليات بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة مكبرة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وبمعاونة الإدارة الصحية بحى شرق، للتفتيش على الصيدليات للتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى اتخاذ الإجراءات الصحية فى التخلص من النفايات الطبية بطريق آمنة وصحي، وضرورة العمل والإمتثال لقرارات هيئة الرقابة على الدواء.

وأوضح رئيس الحى، أن الحملة جاءت إنطلاقاً من دور الدولة فى تطبيق سلسلة الإجراءات التى تهدف إلى العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وفى ظل التدابير والتعليمات والارشادات التى تنتهجها فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة المواطنين، وتتفيذاً لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بتشديد وتكثيف الحملات الرقابيه والتفتيشة، وضمت الجهاز التنفيذى بحى شرق وبمعاونة الأجهزة الخدمية والمتمثله فى الإدارة الصحية وبمصاحبة شرطة المرافق.

وأشار، إلى أنه خلال الحملة تم تحرير 11 مخالفة متنوعة ما بين عدم التخلص الآمن للأدوية منتهية الصلاحية ومخالفات بيئية تتمثل فى عدم التخلص من النفايات الطبية بالطريقة الصحيحة.

كما تم خلال الحملة، ضبط مقهى يخالف قرارات الحظر تقوم بتقديم الشيشة، وتم تحرير محاضر والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

التفتيش على الصيدليات بشبرا الخيمة

التفتيش على الصيدليات بشبرا الخيمة

 

الحملة على الصيدليات
الحملة على الصيدليات

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

خلال الحملة على الصيدليات
خلال الحملة على الصيدليات

 

متابعة الصيدليات بشبرا الخيمة
متابعة الصيدليات بشبرا الخيمة

 


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