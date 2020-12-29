بومبيو: أمريكا لن تصبح رهينة للابتزاز النووى الإيرانى

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصبح رهينة للابتزاز النووى الإيرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.



وقال مايك بومبيو، إن النظام الإيراني زرع عدم الاستقرار والإرهاب مهددًا الولايات المتحدة وحلفائها.



وفى وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو، الميليشيات المدعومة من إيران في العراق إلى الكف عن أعمالها المزعزعة للاستقرار، وقال بومبيو ـ في تغريدة على تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ إن العراقيين يستحقون أن تتم محاكمة من وصفهم بالمجرمين والفاسدين.



وفى سياق أخر، كان أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية فى الصحراء الغربية، وقال بوميبوعلى حسابه على تويتر: "إنه يسرنى الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، ونحن نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة".

وأبرز سفير المملكة المغربية لدى النمسا السيد عز الدين فرحان، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء هو "اختراق دبلوماسي تاريخي" للمملكة و"نكسة كبيرة" للبوليساريو، وشدد فرحان، فى تصريح نشرته اليوم الخميس صحيفة "دي بريسي" النمساوية، على أن الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، هو اختراق دبلوماسي تاريخى، مؤكدا في الوقت ذاته أن نجاح الدبلوماسية المغربية يشكل "نكسة كبيرة" لجبهة البوليساريو، بحسب وكالة أنباء المغرب.