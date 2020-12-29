بريطانيا تسجل زيادة قياسية يومية جديدة في إصابات كورونا

(رويترز)

سجلت الحكومة البريطانية 53135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء وهو أكبر عدد منذ بدء الفحص الجماعي في منتصف 2020، كما يمثل زيادة حادة بالمقارنة بالرقم المسجل في اليوم السابق والبالغ 41358 حالة.

كما زاد كثيرا عدد حالات الوفاة المسجل اليوم الثلاثاء إلى 414 مقارنة مع المسجل في اليوم السابق البالغ 357 حالة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 71567.

وتكافح بريطانيا الآن سلالة جديدة من كوفيد-19 يقول العلماء إنها يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين بهيئة الصحة العامة في انجلترا "نواصل رصد مستويات غير مسبوقة من إصابات كوفيد-19 في أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما يثير قلقا شديدا، خاصة أن مستشفياتنا تواجه ضغوطا كبيرة، "وسيعلن وزير الصحة مات هانكوك غدا الأربعاء تحديثا بشأن قيود فيروس كورونا.