جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، للنائب الفرنسي كيرفران والذي يترأس أيضا لجنة الصداقة النيابية اللبنانية – الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال النائب الفرنسي إن بلاده لن تتخلى عن لبنان في مواجهة ما يتعرض له من أزمات، مشيرا إلى أن المبادرة الإنقاذية التي سبق وطرحتها فرنسا لدعم ومساندة لبنان في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع شهر أغسطس الماضي، لا تزال قائمة، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملتزم بتعهداته تجاه لبنان.

ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي وعدم الاتفاق في ما بينها، لا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التي سيحصل عليه كل فريق ونوعيتها والأسماء التي ستشغل الحقائب.