بايدن: جائحة كورونا علمتنا بشكل مؤلم تكلفة عدم الاستعداد لمواجهة الوباء

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، أن جائحة كورونا علمتهم تكلفة عدم الاستعداد لمواجهة الوباء، وأنه فى حال عدم تحركهم عالميا لمواجهة هذه الازمة فسيعرضون أنفسهم لوباء قاتل.

وغرد بايدن على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "هذا العام، تعلمنا بشكل مؤلم تكلفة عدم الاستعداد لمواجهة الوباء. إذا لم نستثمر مع شركائنا حول العالم، فإننا نقوض قدرتنا على هزيمة COVID-19 ونترك أنفسنا عرضة للوباء القاتل القادم".



بايدن على تويتر

وأعلن عضو في الفريق الاستشاري لمكافحة والتصدي لجائحة كورونا، إن الرئيس المنتخب جو بايدن يخطط لتطبيق قانون الإنتاج الدفاعي بعد توليه منصبه الشهر المقبل لتعزيز إنتاج لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة سيلين غوندر، عضو المجلس الاستشاري لبايدن خلال مقابلة قناة CNBC: "سترونه يستشهد بقانون الإنتاج الدفاعى.. الفكرة هنا هي التأكد من إنتاج معدات الحماية الشخصية، وسعة الاختبار والمواد الخام للقاحات بإمدادات كافية".

قانون الإنتاج في زمن الحرب، الذي يسمح للرئيس بإجبار الشركات على إعطاء الأولوية للتصنيع للأمن القومي، يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في تأمين المكونات والمنتجات المتخصصة التي يحتاجها المصنعون لإنتاج لقاحات كوفيد، وأفادت إن بي سي نيوز الأسبوع الماضي أن فريق بايدن كان يدرس ما إذا كان سيتم تطبيق القانون لإنتاج اللقاح.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن شركة فايزر، التي تصنع أحد لقاحي Covid المعتمدين للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة ، بدأت في مطالبة إدارة ترامب في سبتمبر بمساعدة شركة الأدوية العملاقة في الحصول على بعض الإمدادات اللازمة للإنتاج ، لكنها شعرت بخيبة أمل بسبب نقصها.

كانت الولايات المتحدة، تتفاوض مع شركة فايزر لتأمين جرعات لقاح إضافية، بالإضافة إلى 100 مليون جرعة أصلية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها، وفى الأسبوع الماضي ، قالت فايزر إنها أبرمت صفقة لتزويد الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة إضافية بحلول يوليو.