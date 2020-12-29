باع ابنته بأوراق رسمية بسبب الديون.. القصة الكاملة للطفلة اليمنية "ليمون"

كتبت: هناء أبو العز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة وصورة مختومة بختم رسمى وشهود، تتحدث عن حادثة بيع أب يمنى لطفلته، فى محافظة إب وسط البلاد والخاضعة لسيطرة الحوثيين.



الطفلة-اليمينة-التى-حررها-النشطاء

وذكرت الوثيقة التى نشرتها صحف يمنية ونقل موقع العربية، ووقع عليها عدد من الأشخاص أن الأب اليمنى باع طفلة مقابل مائتين ألف ريال يمنى دفع نصفها لطليقته، فيما أشارت الوثيقة أن الطفلة تدعى ليمون.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى فى اليمن، فيما ذكر مغردون أن الحادثة تعود للعام الماضى إلا أنها ظهرت الآن بسبب تداول الوثيقة.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثى، أوضاعًا معيشية صعبة وسط حالة متردية للخدمات أجبرت كثيرين على اتباع طرق غريبة على المجتمع اليمنى لتوفير متطلبات المعيشة.

وتشير الوثيقة إلى أن الأب، ياسر عيد الصلاحى، باع ابنته والتي تدعى ليمون إلى محمد حسن علي الفاتكي، مقابل 200 ألف ريال يمني فقط، أي نحو 350 دولارًا، وهو ما يعادل 5500 جنيه مصري.

وبحسب الوثيقة فإن حادثة البيع حدثت قبل نحو عام، وفي شهر أغسطس 2019 بالتحديد، وأن الأب باع ابنته ليمون لكي يسدد ديونه لمطلقته.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ساعدوا ليمون، بعد الكشف عن الوثيقة، وقاد ناشطون مبادرة استعادوا من خلالها البنت المباعة بدفع المبلغ للمشترى.