انهيار جزئى بمنزل بقرية الحريدية فى سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

فرضت الأجهزة الأمنية بسوهاج طوقا أمنيا حول انهيار جزئى بمنزل بناحية قرية الحريدية دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وهو منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ولم ينتج عن عملية الانهيار أى إصابات بشرية.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار حائط بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة المراغة، وذلك دون حدوث إصابات بشرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لإعمال شئونها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة المراغى، بانهيار حائط بمنزل بناحية الحريدية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار جزء من حائط بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة " 85 " متر غير مأهول بالسكان ملك المدعو نبيل ا م ا 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية "دون حدوث إصابات".

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ اللازم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.