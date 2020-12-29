وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 2527 حالة منها 411 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 299 حالة يليها ستيريا 290 حالة، والنمسا العليا 287 والنمسا السفلى 280 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 72 حالة.