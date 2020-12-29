الملك سلمان: نرحب بقادة دول الخليج للمشاركة فى القمة المقرر عقدها فى العلا

كتب أحمد عرفة

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ترحيبه بقادة دول الخليج للمشاركة فى القمة التى ستعقد فى العلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف: "نأمل أن تتكلل القمة الخليجية بالنجاح في تعزيز العمل المشترك".

وفى وقت سابق، أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، يدعوه فيها للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن الرسالة تسلمها نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، فهد بن محمود آل سعيد، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.