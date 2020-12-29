المستشار العلمى للحكومة البريطانية: نحن بصدد مرحلة شديدة الخطورة من كورونا

كتب أحمد عرفة

قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية: نحن بصدد الدخول في مرحلة جديدة شديدة الخطورة من جائحة كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المستشار العلمي للحكومة البريطانية: نحتاج إلى تحرك حاسم ومبكر على مستوى البلاد لمنع وقوع كارثة في يناير وفبراير.

وفى وقت سابق حذر عالم بارز في مجال الأوبئة الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء مطالبا إياها بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادي موجة جديدة من الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا أمس الاثنين تسجيل 41385 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهو أكبر عدد منذ أصبحت الفحوص متاحة على نطاق واسع في منتصف 2020. وتقول مستشفيات إنجلترا إن عدد مرضى كوفيد-19 لديها حاليا أعلى مقارنة بالموجة الأولى للوباء في أبريل.