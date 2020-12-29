اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 334 ألفا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:48 م
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 334 ألفا فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 334 ألفا و29 في المجمل، وذلك بزيادة 1783 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و232 ألفا و843 حالة، بزيادة 176974 حالة جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم، ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

الولايات المتحدة

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان التعاون الثنائى وتداعيات كورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:30 م

وفاة كاهن من المنوفية بفيروس كورونا والبابا تواضروس يقدم التعازى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:21 م

جارديان: زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ يعرقل جهود تمرير إغاثة كورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:20 م

تسجيل 58 ألف إصابة بفيروس كورونا وألف وفاة فى البرازيل

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:20 م

TOP 7.. القادم أسوأ من كورونا.. والأمير هارى وزوجته يرغبان فى العودة للحياة الملكية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:14 م

دراسة إيطالية: انخفاض معدل إصابات كورونا لدى متلقى مضادات الأورام

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:00 م

لبنان يسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:48 م

مادورو يشكر بوتين على لقاحات "سبوتنيك V" ضد كورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:43 م

الرئيس الجزائرى يعود للبلاد بعد رحلة علاج من كورونا دامت أكثر من شهرين.. تبون يصل على متن طائرة رئاسية إلى مطار بوفاريك العسكرى.. ويعرب عن أمله فى سنة سعيدة للجزائريين.. ويؤكد: أحمد الله على هذه العودة الميمونة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة