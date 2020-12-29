المجلس العلمى الفرنسى يرجح تسارع إصابات كورونا بشكل يخرج عن سيطرة الحكومة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المجلس العلمى الفرنسى يرجح تسارع إصابات كورونا بشكل سيخرج عن سيطرة الحكومة الفرنسية.



وفى وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الفرنسية 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 8822 إصابة الأحد، و3093 حالة عدوى يوم السبت.



ومن المقرر أن يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار الوزراء الوضع المتعلق بالجائحة يوم الأربعاء، حيث يثير ارتفاع آخر في معدلات الإصابة مخاوفا من فرض العزل العام للمرة الثالثة.



وذكرت الوزارة أمس الاثنين، أنها سجلت 363 وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 63109، ويبلغ إجمالى عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونين و562646 إصابة، وذلك في خامس أكبر حصيلة إصابات بالعالم.