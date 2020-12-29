القيادة الأمريكية فى أفريقيا: إجراء تدريبات على مهام لقاذفات بى 52 الاستراتيجية

كتب أحمد عرفة

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا، عن إجراء تدريبات على تنفيذ مهام لقاذفات بي 52 الاستراتيجية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قام الميجور جويل تايلر، مدير العمليات في القيادة الأمريكية في إفريقيا "افريكوم"، بجولة فى القارة الأفريقية للتواصل مع الشركاء، وزيارة مواقع العمليات العسكرية الأمريكية الرئيسية، وتعميق فهمه للأمن في المنطقة استمرت لمدة 5 أيام، ومن جانبه قال تايلر: "للجيش الأمريكي علاقة طويلة الأمد مع جيبوتي وشركائنا العسكريين الجيبوتيين".

وأضاف تايلر إن التدريب والمعدات التي توفرها القيادة الأمريكية في إفريقيا لكتيبة التدخل السريع، توضح بشكل فريد التزام الولايات المتحدة بتعزيز هدفنا المشترك المتمثل في تحسين الأمن والاستقرار الإقليميين في القارة. يستمر الطلب على شراكتنا وتدريبنا ".