اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:00 م
خالد صلاح
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الفلبين تمدد حظر السفر لها للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:37 ص
الفلبين تمدد حظر السفر لها للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة النقل اليوم الثلاثاء إن الفلبين ستمدد منع المسافرين القادمين من 19 بلدا ومنطقة حتى منتصف يناير في إطار مساعي الحد من تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وأبلغت وزارة النقل الصحفيين عبر مجموعة رسائل نصية بأن القرار سيسري بدءا من منتصف ليل 29 ديسمبر حتى 15 يناير ويشمل الفلبينيين والأجانب القادمين من "بلدان محددة"، أي تلك التي ظهرت لديها حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وسبق أن فرضت الحكومة الفلبينية حظرا على السفر من بريطانيا التي كانت أول من ظهر بها الفيروس المتحور الأكثر قدرة على الانتشار، ثم مددته حتى منتصف يناير.

وشهدت الفلبين أكثر من 470 ألف إصابة بفيروس كورونا و9124 وفاة، وهو أكبر عدد من ضحايا الفيروس في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

ولم يتم رصد الفيروس المتحور في الفلبين.

 


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فيروس كورونا

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