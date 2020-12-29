الفلبين تمدد حظر السفر لها للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا

قالت وزارة النقل اليوم الثلاثاء إن الفلبين ستمدد منع المسافرين القادمين من 19 بلدا ومنطقة حتى منتصف يناير في إطار مساعي الحد من تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وأبلغت وزارة النقل الصحفيين عبر مجموعة رسائل نصية بأن القرار سيسري بدءا من منتصف ليل 29 ديسمبر حتى 15 يناير ويشمل الفلبينيين والأجانب القادمين من "بلدان محددة"، أي تلك التي ظهرت لديها حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وسبق أن فرضت الحكومة الفلبينية حظرا على السفر من بريطانيا التي كانت أول من ظهر بها الفيروس المتحور الأكثر قدرة على الانتشار، ثم مددته حتى منتصف يناير.

وشهدت الفلبين أكثر من 470 ألف إصابة بفيروس كورونا و9124 وفاة، وهو أكبر عدد من ضحايا الفيروس في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

ولم يتم رصد الفيروس المتحور في الفلبين.