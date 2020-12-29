اليوم السابع
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العنف يتسبب فى إغلاق 800 مركز اقتراع فى جمهورية أفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:05 ص
العنف يتسبب فى إغلاق 800 مركز اقتراع فى جمهورية أفريقيا الوسطى العنف فى إفريقيا الوسطى - أرشيفية
رويترز

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ذكرت اللجنة الانتخابية في جمهورية أفريقيا الوسطى أن أكثر من 14 في المئة من مراكز الاقتراع في البلاد لم تؤد مهمتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت أمس الأحد بسبب متمردين مسلحين هاجموا الناخبين ومنعوا موظفي الانتخابات من أداء عملهم.

وقال تيوفيل موموكواما، وهو مسؤول تنفيذي في اللجنة الانتخابية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بانجي إن نحو 800 من بين 5408 مراكز اقتراع في أنحاء البلاد لم تفتح أبوابها للناخبين.

وأضاف "كانت هناك مناطق عومل فيها الناخبون معاملة وحشية وتلقوا تهديدات بالقتل. ومُنع موظفو العملية الانتخابية من الانتشار في أماكن عملهم على الأرض".

وتسعى أفريقيا الوسطى، الغنية بموارد الماس والذهب والتي يعيش فيها 4.7 مليون نسمة، جاهدة لتحقيق الاستقرار بسبب موجات متتالية من عنف المسلحين منذ عام 2013، وهو ما أدى إلى مقتل الآلاف وأجبر أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم.


إفريقيا الوسطى

انتخابات أفريقيا الوسطى

العنف فى إفريقيا الوسطى

بانجي

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