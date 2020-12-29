الصين تضبط شحنة لحوم مجمدة مستوردة من المكسيك مصابة بكورونا

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء اكتشاف فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في عينة تم جمعها من شحنة لحم خنزير مجمد مستوردة من المكسيك، وذلك في مدينة "كايوان" بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أنه تم رصد العينة الملوثة خلال فحص المدينة لأغذية مستوردة من سلاسل التبريد، مشيرة إلى أنه تم بدء عملية استجابة طارئة للتعامل مع شحنة البضائع المجمدة، وتطهير منشأة التخزين البارد، وتتبع الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة الملوثة والمخالطين لهم.
وأضافت السلطات أنه تم كذلك فرض حجر صحي على جميع الأشخاص المعنيين، فيما يتم إجراء اختبارات حمض نووي لهم.
الصين تضبط شحنة لحوم مجمدة مستوردة من المكسيك مصابة بكوروناالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:51 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت الصين اليوم الثلاثاء اكتشاف فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في عينة تم جمعها من شحنة لحم خنزير مجمد مستوردة من المكسيك، وذلك في مدينة "كايوان" بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.
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