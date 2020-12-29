وذكرت الخدمة الصحفية لشركة الطيران الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (أوكرانيا برس) اليوم الثلاثاء، أنه خلال الإغلاق، حسنت شركة الطيران عملها، فقد خفضت بنود الإنفاق ثلاث مرات، وحسنت أسطولها وخفضت عدد موظفيها بشكل متناسب بنحو 1000 شخص.



يُشار إلى أنه في الفترة من يناير إلى ديسمبر قد أجرت شركة الطيران حوالي 17 ألف رحلة أي أقل بنسبة 72% مقارنة بنفس المؤشر في عام 2019، وخلال هذه الفترة نقلت مليون و787 ألف مسافر، مما يعد أربع مرات أقل من عام 2019، الذي نقلت خلاله نحو 8 ملايين مسافر.



وأوضحت الشركة أنها نقلت في عام 2020 4 ملايين و824 ألف كيلوجرام من البضائع، في حين نقلت 15 مليونًا 73 ألفًا خلال 2019.