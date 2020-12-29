الجارديان: النواب الأمريكى يوجه ضربة لترامب بتجاوز "فيتو" ضد قانون الدفاع

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان"، إن ترامب عانى من إذلال جديد أمس الاثنين، عندما انضم أكثر من 100 من الجمهوريين إلى الديمقراطيين فى مجلس النواب لتجاوز حق النقض ضد قانون الدفاع بقيمة 741 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة إنه إذا تبنى مجلس الشيوخ نفس الخطوة، كما هو متوقع، في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، فسيكون هذا أول توبيخ من الكونجرس لرئاسته، التي لم يتبق لها سوى ثلاثة أسابيع.

وخلال يوم عالي المخاطر في مبنى الكابيتول هيل ، صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أيضًا على زيادة مدفوعات إغاثة فيروس كورونا إلى 2000 دولار للشخص الواحد. كانت هذه خطوة أيدها ترامب ولكن من غير المرجح أن تتقدم في مجلس الشيوخ.

وأقر الكونجرس قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يمول رواتب أفراد الخدمة والعمليات العسكرية في الخارج واحتياجات أخرى، كل عام منذ عام 1967. وقد مارس ترامب حق النقض الأسبوع الماضي ، وأعاد مشروع القانون مقترحا تغيير أسماء 10 قواعد عسكرية لتكريم قادة الكونفدرالية.

كما شعر ترامب بالضيق لأن التشريع لم يُلغ المادة 230 من قانون آداب الاتصالات ، الذي يحمي شركات التكنولوجيا من المسئولية القانونية على المحتوى الذي ينشره مستخدموها. اتهم الرئيس فيسبوك وتويتر بالتحيز السياسي ضده.

واعتبرت الصحيفة أن اعتراضاته كانت بمثابة أحدث اختبار للولاء للجمهوريين في أعقاب هزيمته الانتخابية على يد جو بايدن. وأعلن كيفن مكارثي ، زعيم الأقلية في مجلس النواب ، أنه لن يصوت لتجاوز فيتو ترامب على الرغم من دعمه لمشروع القانون الأصلي ، الذي أقره مجلسا الكونجرس بدعم قوي من الحزبين.