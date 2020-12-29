اليوم السابع
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"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تبحث تقديم الدعم لمنظومة الرعاية البديلة للطفل

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:32 م
"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تبحث تقديم الدعم لمنظومة الرعاية البديلة للطفل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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إستقبلت اليوم بمكتبها الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وفد مسئولي هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ،بشأن التنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية و الهيئة حول المشروعات المنفذة بشأن الرعاية البديلة المرحلة الثانية

  وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ،فى بيان لها اليوم أن هذا يأتى من خلال التنسيق مع إدارتي الاسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي  ، حيث ترغب الهيئة في استمرارية تقديم الدعم الكامل لمنظومة الرعاية البديلة سواء داخل دور الايتام او دور الدفاع او الاسر البديلة ، من خلال عقد ورش عمل ، ووضع خطة عمل المشروع مع المديرية خلال الفترة القادمة

من جهه أخرى وفي إطار متابعة العمل بالمديرية واداراتها الاجتماعية عقدت اليوم الدكتورة ماجدة جلاله وكيل المديرية إجتماع مع رؤساء أقسام وحدات إدارات المنتزة، وسط، غرب، الجمرك،حيث تناول الاجتماع دور الوحدة الاجتماعية التي تمثل حجر الزاوية والوجه الرئبسي في اداء الخدمة المطلوبة العملاء المترددين عليها وشددت وكيل الوزراة علي الوحدات الاجتماعية بضرورة حل مشكلة العميل بالوحدة وعدم تصدير المشكلة خارجها و علي حسن معاملة العملاء المترددين وتقديم افضل وأحسن خدمة لهم والارتقاء بالمنظومة ككل

يذكر أن هيئة إنقاذ الطفولة هي هيئة دولية غير حكومية تعمل في 120 دولة علي مستوى العالم وبدات عملها في مصر عام 1982 وتسعي لتوفير كافة سبل المعيشة للأطفال والنشئ من خلال التنمية وتحسين الحالة الصحية والتعليمية وتعزيز المشاركة المجتمعية،وقامت بعدة مبادرات ابرزها مبادرات تنمية المجتمع ، مبادرة تحسين معيشة النشئ وغيرها من المبادرات


حقوق الطفل

التضامن الاجتماعى

هيئة انقاذ الطفولة

اخبار الاسكندرية

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