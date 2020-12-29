اليوم السابع
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التخطيط العمرانى 2020.. اعتماد مخططات مدن الطود وإسنا وإنهاء تحديد حالات التصالح

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:19 ص
التخطيط العمرانى 2020.. اعتماد مخططات مدن الطود وإسنا وإنهاء تحديد حالات التصالح المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، أنه خلال عام 2020 قامت إدارة التخطيط العمرانى بالأقصر بإنهاء عدد من المهام المنوطة بها، والتى تضمنت إعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدن الطود وإسنا تمهيداً لارسال الخرائط إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك لإستكمال باقى الاجراءات القانونية والإعتماد من وزير الاسكان.

وأضاف مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى ضوء تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2019  تم استلام خرائط نطاق التصالح الخاصة بالمناطق القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة، حيث تم دراسة وإعتماد لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة، والإنتهاء من  تحديد حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل، أنه جارى إعداد الدراسات الخاصة بالمخطط الأستراتيجى لكل من قرى الشيخ عامر بمركز ومدينة القرنة، والروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية، والسلام بمركز ومدينة أرمنت.

وكانت إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر خلال العام المالى 2019 / 2020، قد انتهت من استلام عدد 242 حيز عمراني جديد معتمد من هيئة التخطيط العمراني والمركز الإقليمي لتنمية جنوب الصعيد لتوابع مراكز ومدن الأقصرو البياضية و القرنة و اسنا وأرمنت و الطود والزينية، كما تم استلام المخطط الإستراتيجى العام لمدن البياضية، الزينية، القرنة، أرمنت الحيط ، أرمنت الوابورات وتم إعداد المخططات التفصيلية لتلك المدن وجارى إعتمادها، حيث جاء ذلك فى ضوء جهود الدولة للحد من العشوائيات ومخالفات البناء وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرصد المخالفات وتطبيق القانون لضمان حق الدولة وحق المواطن.


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