البنتاجون نافيا عرقلة نقل السلطة لبايدن: بعض التأخير بسبب عطلة رأس السنة

وكالات

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صحة تصريح الرئيس المنتخب، جو بايدن بأن القيادة السياسية للوزارة تخلق عقبات في عملية نقل السلطة.

وردا على تصريح ممثلي بايدن بأن البنتاجون يرفض التعاون بشأن نقل السلطة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن التأخير في بعض الإجراءات مرتبط بعطلة رأس السنة.

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ما قاله بايدن، أمس الاثنين، حيث اتهم القيادة السياسية لوزارة الدفاع، بعرقلة عملية نقل السلطة إلى الإدارة الرئاسية المقبلة.