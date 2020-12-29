رام الله (أ ش أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 23 مواطنا فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم أسرى سابقون، وذكر نادي الأسير- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الثلاثاء، أن 13 مواطنا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في رام الله والبيرة، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، عُرف منهم: رامي فضايل؛ وهو أسير سابق أُفرج عنه قبل عدة أيام بعد اعتقال إداري استمر مدة عامين، بالإضافة إلى عبد الله متولي، وعصام الطاهر، ويوسف فواضله، وطارق فياض، وسالم بادي، وهادي الطرشة، وفادي الطرشة، ومحمود فايق عطا، ومحمد عبد الله، ونجله حازم، ورامز وشحة، ورؤوف عبد الله.