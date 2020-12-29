ومن جنين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين، ومن القدس وبلداتها اعتقل خمس مواطنين ، كما جرى اعتقال فتاة من بلدة العبيدية في بيت لحم، وتم الإفراج عنها لاحقا بكفالة، وتم تعيين جلسة محاكمة لها الخميس المقبل.
كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة "قراوة بني حسان" في محافظة /سلفيت/ شمال الضفة الغربية، الأسير السابق محمد مرعي.