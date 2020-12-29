الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز جامعة دمياط.. تعرف عليهم

دمياط معتز الشربينى

اعتمد مجلس جامعة دمياط، بجلسته المنعقدة رقم 153، وبرئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، مساء الاثنين، جوائز الجامعة للعام الجامعي 2019/2020، بناءً على عرض اللجنة العليا لجوائز الجامعة، وذلك على النحو التالي..

- جائزة الجامعة التقديرية للعلوم الأساسية:

د. ممدوح عبد المنعم صوفان - الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ورئيس الجامعة الأسبق.

- جائزة الجامعة التقديرية للآداب والفنون:

د. طارق محمد سعيد أبو المعاطي - الأستاذ بقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب.

- جائزة الجامعة التقديرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية:

د. محمد حسن المرسى - الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

- جائزة الجامعة للتفوق العلمي في مجال العلوم الأساسية:

د. وائل عبد المحسن رمضان - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم.

- جائزة الجامعة للإبداع العلمي في مجال العلوم الأساسية:

د. مصطفى محمد سليم - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم.

- جائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية:

د. إيمان أسعد جمل - المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص التهاني للسادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الجامعة، متمنياً خالص التوفيق والسداد في مسيرتهم الأكاديمية، وتقدم أيضاً بأطيب الأمنيات بالتوفيق لمن لم يفوزوا والتي تشرف جامعة دمياط بضم هذه النخبة العلمية في أكنافها.

وثمن رئيس الجامعة، جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كافة لمجهوداتهم العلمية والبحثية المستمرة، والتي انعكست إيجابياً على ترتيب مراكز الجامعة بمختلف التصنيفات الدولية لما كان له كبير الأثر في تبوء جامعة دمياط مراكز متقدمة في تلك التصنيفات.