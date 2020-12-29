"استراحة محارب".. ترامب يمارس الجولف من جديد فى منتجعه بفلوريدا.. صور

وكالات

استراحة محارب.. يسعى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب التقاطها، عبر اللجوء إلى منتجعه الخاص فى بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأمريكية، ليمارس لعبة الجولف، والتى تعد هوايته المفضلة.

حاجة ترامب للهدوء، فى ظل رفضه المستميت للخسارة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام منافسه الديمقراطى جو بايدن، ربما دفعته للذهاب إلى هناك، خاصة وأنه اعتاد على التقاط أنفاسه عبر ممارسة الجولف، حتى فى أصعب أوقات ولايته.

ففى أعقاب الإعلان عن خسارته، كانت لعبة الجولف ملجأ ترامب الأول، بينما ذهب إلى منتجعه فى فلوريدا مرات عديدة، من بينها عندما أطلق الديمقراطيون حملتهم لعزله، على خلفية اتهامات الخيانة لصالح روسيا، كما كانت اللعبة فى الكثير من الأحيان محطة رئيسية للرئيس الأمريكى بعد المحطات الصعبة أو استباقا للأحداث الهامة.



الجولف أحد أدوات ترامب لالتقاط الأنفاس وسط معاركة المتعددة



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب داخل منتجعه للجولف فى فلوريدا



الرئيس الأمريكى يستعد لممارسة لعبته المفضلة



ترامب بسيارة الجولف



جانب من المشهد فى منتجع بالم بيتش



سيارة الجولف الخاصة بالرئيس