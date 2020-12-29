ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى كندا إلى أكثر من 555 ألفا

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أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 555 ألفا و207 حالات.

وكانت قد ارتفعت معدلات القلق بشكل كبير بين مسؤولي السلطات الصحية الكندية مع تسجيل أربع حالات للسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19، التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.