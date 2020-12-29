اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 08:59 ص
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى كندا إلى أكثر من 555 ألفا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:54 ص
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى كندا إلى أكثر من 555 ألفا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 555 ألفا و207 حالات.

وكانت قد ارتفعت معدلات القلق بشكل كبير بين مسؤولي السلطات الصحية الكندية مع تسجيل أربع حالات للسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19، التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.

وذكر المسؤولون أن حالتين من هذه الحالات تعود لمسافرين قادمين من المملكة المتحدة وصلا مؤخرا إلى كندا. وأبلغت أونتاريو عن أول حالتي إصابة معروفتين في كندا بالفيروس يوم السبت الماضي في زوجين من منطقة دورهام ، شرق تورونتو.

 

 


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