اليوم السابع
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إيلينا جوتيريز.. أول امرأة تقود طائرة يوروفايتر فى إسبانيا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:19 ص
إيلينا جوتيريز.. أول امرأة تقود طائرة يوروفايتر فى إسبانيا إيلينا جوتيريز
فاطمة شوقى

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أصبحت الملازم إيلينا جوتيريز أول امرأة تقود مقاتلة يوروفايتر للقوات الجوية الإسبانية وحدها ، وهي تعمل بالفعل مع هذه الطائرة من قاعدة مورون دي لا فرونتيرا بإشبيلية، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أنها أولى الرحلات التي يقوم بها الطيارون وحدهم ، بعد التدريب لتولي قيادة نموذجين من الطائرات المقاتلة في الخدمة في سلاح الجو ، إف 18 ويوروفايتر ، والتي يبدأ فى استخدامهما في الأكاديمية الجوية العامة (AGA) في سان خافيير في مورسيا.

وتنتمى جيتيريز، إلى مدرسة الصيد والهجوم في الجناح 23 من قاعدة تالافيرا لاريال الجوية Badajoz حيث كانت إلينا هى المرأة الوحيدة فى هذا القطاع.

بعد اجتياز هذه المرحلة ، يصل الملازمون الجدد إلى وحدات الوجهة حيث تتم الخطوة الأخيرة ، دورات التحويل التشغيلي إلى طائرات يوروفايتر و اف 18.

وتشغل القوات الجوية الإسبانية أسطولًا من 70 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر موزعة بين الجناح 14 الموجود في قاعدة لوس يانوس الجوية في الباسيتى والجناح 11 الموجود في قاعدة مورون.

 


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يوروفايتر

اشبيلية

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القوات الجوية الإسبانية

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